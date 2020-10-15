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وزير التعليم يكشف طبيعة الأسئلة في الامتحانات الإلكترونية

الدكتور طارق شوقي- وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
 
الخميس، 15-10-2020 11:30 م المصريون ـ متابعات
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، أن الامتحانات الإلكترونية لن تستخدم أسئلة مقالية، مشيرا إلى أنه من الممكن استخدام "إجابات من متعدد" للسؤال عن محتوى القصة.
وقال وزير التعليم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قلنا إن الامتحانات الإلكترونية لن تستخدم أسئلة مقالية تستوجب استخدام القلم ولكن ممكن نسأل عن محتوى القصة بإجابات من متعدد على سبيل المثال.. وممكن أن يطلب التعليم العالي امتحان قبول في بعض الكليات معتمدًا على القصة".
وأكد شوقي: "أرجوا الاكتفاء بما ذكرناه والأصل في الأمور أن ندرس القصة ولا نسأل عن الامتحان خصوصا وأننا لم نبدأ العام من الأساس".
 

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