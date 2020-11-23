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وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة

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وزير التعليم
 
الإثنين، 23-11-2020 03:48 م المصريون

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل امتحانات المرحلة الثانوية 2020/2021.
حيث قال الوزير، إن ملامح امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون كالتالي :

- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستكون بنظام الكتاب المفتوح او الـ اوبن بوك
- من يريد ان يلجآ لدخول امتحانات الثانوية العامة 2021 بنسخة مطبوعة من الكتب المدرسية سواء نسخة قيمة او نسخة مطبوعة من على موقع الوزارة فلا مانع من ذلك
- امتحانات الثانوية العامة 2021 ستقيس اسئلتها فهم مخرجات التعلم
- ستكون امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونية لكل الطلاب بما فيهم طلاب الخدمات والمنازل تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص
- سيتاح للطالب في الثانوية العامة أكثر من فرصة للامتحان (شبه نظام السات) ، بحيث يمتحن الطالب امتحان في يونيو ولو الدرجة اقل من توقعاته ، سيكون هناك فرصة ثانية وفرصة ثالثة للتحسين بحيث تحسب له في النهاية الدرجة الاعلى
وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الحالي هو أول عام دراسي لا تطبع فيه وزارة التربية والتعليم كتب ورقية لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي.
وقال وزير التربية والتعليم إنه تم رفع الكتب في شكل كتب تفاعلية، إضافة إلى إتاحة منصة إدارة التعلم الموجودة منذ سنتين والتي تمت إضافة النواقص لها "الفلسفة، وعلم النفس، واللغات".

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لأول مرة ستتم إتاحة مكتبة الدروس الإلكترونية، وهي مكتبة فيها أفلام في كل المواد المقررة على طلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية، لافتًا إلى أنها ستقدم أفلاما مكثفة يقدمها أفضل الأساتذة، وفيها تدريب على الأسئلة الجديدة الخاصة بالثانوية العامة.
 

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