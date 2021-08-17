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وزير التعليم يعلن حجب نتيجة نجلي نائب برلماني بعد الضجة التي أثيرت

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وزير التعليم
Native
الثلاثاء، 17-08-2021 10:18 ص


أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حجب نتيجة طالبين هما أبناء نائب عن دائرة أبوكبير بالشرقية لتسريب نتيجة الامتحانات.
وقال شوقي، عبر حسابه على فيسبوك: قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبوكبير بالشرقية لتسريبها ولنشرها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل إعلان النتيجة رسميا.
وتابع وزير التربية والتعليم أنه تقرر أيضا تحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع في الأمر.
وكان تسريب النتيجة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار حالة من الغضب بين الجميع وخاصة طلاب الثانوية العامة، متسائلين عن كيفية حصولهما على النتيجة والحديث عن الوساطة والمحسوبية.
 

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