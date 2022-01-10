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وزير التعليم يتدخل في أزمة «معلمة المنصورة» ويصدر قرارًا عاجلًا

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وزير التعليم
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الإثنين، 10-01-2022 09:49 ص

قررت وزارة التربية والتعليم إعادة معلمة المنصورة لعملها السابق بشكل رسمي.
وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إن الوزير الدكتور طارق شوقي، تابع التحقيقات التي كانت تجرى معها، وكلف بإعادتها الى العمل كمعلمة لغة عربية بإحدى المدارس.
وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن المعلمة أخطرت بقرار عودتها، والتوجه إلى مديرية التربية والتعليم لاستلام قرار العودة وتوزيعها على إحدى المدارس.
في السياق ذاته، عبرت المعلمة عن شكرها لوزير التربية والتعليم بقرار عودتها، وقالت: "أخطأت وواجهت ضغوطًا نفسية شديدة خلال الفترة الماضية"، مضيفةً أن بعض زملائها طبعوا صورها وهي ترقص بحركات معينة، وجمعوا الفيديوهات الخاصة بالرحلة على أسطوانات، وأرسلوها لمديرية التربية والتعليم للتحقيق فيها.
وأوضحت أن لديها طفلين، أحدهما في الصف الرابع الابتدائي وسيؤدي امتحاناته الأسبوع المقبل، وبسبب ما حدث لا تستطيع مراجعة دروسه وإعداده للامتحان، قائلة: "هروح معاه إزاي وحد يتنمر عليه، كمان عندي امتحانات بعده، ومش عارفة اذاكر ولا أعيش".
وقالت إن والدتها أصيبت بوعكة صحية وارتفاع نسبة السكر، بسبب ما حدث معها، كما أنها تعاني من الاكتئاب بسبب ما يتداول عنها، مؤكدة أنها لا توجد خلافات لها مع أي شخص داخل منظومة التعليم أو خارجه، حتى ينتقم منها بهذا الشكل.
 

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