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وزير التعليم: نسبة الإصابة بكورونا في المدارس 2 في المليون

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي
طارق شوقي
 
الإثنين، 02-11-2020 12:45 ص المصريون ـ متابعات
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحالة مطمئنة في المدارس بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن نسبة الإصابة الآن 2 في المليون.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر محظوظة بانخفاض نسبة الإصابة فيها، منوها أن دولا أوروبية تسجل 30 ألف حالة باليوم.
وتابع: "عملنا جداول تبادلية في المدارس، وفي إجراءات احترازية، وعاملين حساباتنا على بدائل أخرى، وسنقوم بزيادة القنوات التعليمية ومصادر أخرى للتعليم".
وواصل: "سعداء أن الأعداد المصابة بكورونا محدودة ومفيش أي داعي للقلق، الدولة لو شمت ريحة مشكلة احنا اللى هنتحرك حفاظا على أرواح أبنائنا".
 

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