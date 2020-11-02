وزير التعليم: نسبة الإصابة بكورونا في المدارس 2 في المليون

الإثنين، 02-11-2020
12:45 ص
المصريون ـ متابعات
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الحالة مطمئنة في المدارس
بشأن فيروس كورونا
، لافتا إلى أن نسبة الإصابة الآن 2 في المليون.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن مصر محظوظة بانخفاض نسبة الإصابة فيها، منوها أن دولا أوروبية تسجل 30 ألف حالة باليوم.
وتابع: "عملنا جداول تبادلية في المدارس
، وفي إجراءات احترازية، وعاملين حساباتنا على بدائل أخرى، وسنقوم بزيادة القنوات التعليمية ومصادر أخرى للتعليم".
وواصل: "سعداء أن الأعداد المصابة بكورونا
محدودة ومفيش أي داعي للقلق، الدولة لو شمت ريحة مشكلة احنا اللى هنتحرك حفاظا على أرواح أبنائنا".