وزير التعليم: مناهج الإبتدائية بلا امتحانات لهذا السبب

الخميس، 01-10-2020
03:17 م
محمد فضل- متابعات
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أزمة
فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، جعلت الوزارة تُعجل باستخدام
التكنولوجيا في المنظومة، ولكن في نفس الوقت كانت الوزارة صنعت بنية تحتية في
الثانوية العامة استفادت منها الوزارة كثيرًا في أزمة كورونا، وكذلك مراحل أخرى
كثيرة.
وأضاف وزير التعليم
، خلال حديثه ببرنامج "المواجهة" المذاع على
فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك جزءا فى الموضع مرتبط بالاقتناع وفهمنا
للتغيير، منوهًا إلى أن المناهج فى المرحلة الابتدائية
حتى الصف الثالث المناهج
بها مصممة لكى تكون بلا امتحانات
.
وتابع: "نهدف لتربية الأطفال على متعة التعلم وإبعاد رهبة
الامتحانات
".
وأكد أن الوزارة نفذت خطوات متسارعة فى عدة محاور فيما يتعلق بتطوير منظومة
التعليم، موضحا أن بناء منظومة التعليم الجديدة بعيد المدى لأنها استثمار هام
وكبير، موضحا أنه تم بناء مناهج 5 صفوف دراسية من رياض الأطفال حتى 3 ابتدائى،
ونحاول بناء مناهج الصف الرابع الابتدائي فى 2021، كما تحاول الوزارة إزالة صنع
الثانوية العامة لأنها خلقت حالة أدت إلى نسيان التعليم كله.
وأردف: "متفائل جدًا بالمناهج الجديدة للطلاب من كي جي 1 وحتى الصف
الثالث الابتدائي، "لو المعلم مدرب على مستوى عالي جدا سيستفيد الطالب من هذه
المناهج، المنتج النهائي هو حصيلة المناهج مع طريقة التدريس مع دور المعلم مع ولي
الأمر عشان ناخد أحسن نتيجة ممكنة".