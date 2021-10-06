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وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: الوضع خطير

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وزير التعليم
Native
الأربعاء، 06-10-2021 04:01 م

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوضع خطير ولا يحتمل تأجيل الدراسة او تقليل الحضور في المدارس .
وقال وزير التربية والتعليم ، ان بُعد الطلاب عن المدارس في السنتين الماضيين بسبب كورونا، تسبب في فجوة تعليمية خطيرة أضرت بتكوين التلميذ العلمي خاصة تلاميذ الصفوف الأولى.
وأضاف وزير التربية والتعليم : كل استعدادات بدء الدراسة تتم على قدم و ساق، وسيكتمل العام الدراسي بشكل منتظم و ناجح .
واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : ندعو الأهالي لأن يثقوا في الدولة لأن الدولة كلها حريصة على ابناء مصر علميا وصحيا.
وترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية، لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد 2021/2022، ومناقشة عدد من القضايا التعليمية المختلفة، وذلك بديوان عام الوزارة.
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور طارق شوقى، بأعضاء المجلس، مؤكدًا أن المجلس هو الممثل الشرعى لأراء أولياء الأمور والمعلمين، مشيدًا بدورهم في التغلب على العديد من مشكلات العملية التعليمية والمجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة.
وقال شوقي، إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام الدراسى الجديد بصورة أقوى، مشددًا على أن الوزارة تستهدف أن يكون هذا العام حضوريًا، لسد الفجوة التعليمية عند الطلاب والتى تسببت فيها جائحة كورونا خلال العامين السابقين.
وأشار الوزير، إلى أن الدولة مهتمة بانتظام العام الدراسى الجديد وإعادة العملية التعليمية، خاصة الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، لإتاحة الفرصة لأطفال هذه الصفوف أن يتعلموا في المدارس، بالإضافة إلى حضور جميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.
وأضاف أن التطوير الأساسى الذى يحدث فى بناء المناهج الجديدة من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائى هدفه إكساب الطلاب عدة مهارات منها المهارات المهنية والتكنولوجية، وترسيخ القيم والأخلاق وتنمية حب الاطلاع، والبعد عن الحفظ والتلقين، مؤكدًا على أن دور المعلم فى تحفيز  الطلاب على التعلم هو أهم دور فى المنظومة.
واستكمل الوزير ، بأن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.
وأكد الدكتور طارق شوقى، أن هناك جولات ميدانية خلال العام الدراسى الجديد فى مختلف المحافظات لمتابعة انتظام العملية التعليمية بوجود أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أنه سيتم استهداف المحافظات لتبادل الحوار مع عناصر العملية التعليمية والرد على الاستفسارات.
 

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