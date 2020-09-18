وزير التعليم عن الدروس الخصوصية.. أولياء الأمور سبب الأزمة
وزير التعليم
الجمعة، 18-09-202011:16 مالمصريون ـ متابعات
أبدى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تعجبه من تعامل المصريين مع أزمة الدروس الخصوصية، قائلا: " احنا احترنا في موضوع الدروس الخصوصية، واحنا فى مصر دائما معترضين، لو تركنا الدروس الأهالي يشكون من الفلوس والتكاليف، ولو لغينا الدروس يقولوا الحكومة منعت الدروس ومش عاجبهم الحلين".
وقال شوقي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، إن الوزارة قدمت الخدمة التعليمية المطلوبة وفيها كل شيء من أفلام على القنوات التعليمية والمدارس متواجدة، فضلا عن مكتبات الفيديو والكتب التفاعلية والمكتبة الرقمية ومنصة اسأل المعلم، وبث مباشر من الوزارة".
ووجه وزير التربية والتعليم حديثه للطلاب والأهالي، قائلا: "لو هدفك تفهم الدروس احنا اعطناك 4 أو 5 بدائل وببلاش وعملنا مجموعات تقوية في المدارس، ومفيش أي سبب منطقي نستسلم لمافيا الدروس، وفي تحايل في موضوع الدروس الخصوصية والمسئول عنها الأهالي واللي بيعمل كده ولي الأمر وهو لا يلوم إلا نفسه".
وأكد وزير التعليم، أنهم يسعون إلى إعداد وتدريب الطلاب على استخدام العقل والتكنولوجيا في سن صغير من خلال الاستمرار في التعليم أون لاين مع مواكبة التعليم في المدارس، قائلا: "التعليم الاون لاين بقى أمر واقع، ومكانة مصر في التعليم ارتفعت عشرات الدرجات بسبب نجاحنا خلال هذه الفترة في التعليم الرقمي".
وأضاف أن أزمة كورونا أعطت أداة تنبيه على أهمية التعليم الاون لاين ودوره فى حياتنا اليومية وبخاصة فى التعليم، واستشهد بنموذج اليابان قائلا: "اليابان اللي هي دولة متقدمة، المدارس الحكومية فيها قفلت شهرين ومكنش عندهم اون لاين وتركت الطلاب فى البيوت".
وتابع: "الحكومة اليابانية تركت الطلاب في البيوت شهرين خلال فترة كورونا ولم تستطيع التوصل لهم بمحتوى آخر، واحنا فى مصر برغم كل ما نعتقده من صعوبة كان عندنا 12 مليون طالب على منصة التعليم ومليون معلم".