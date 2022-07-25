وزير التعليم: تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية في جميع المدارس الحكومية

الإثنين، 25-07-2022
02:37 م
أكد الدكتور طارق شوقي
وزير التربية والتعليم ، أن نظام التعليم الجديد سيتيح تدريس العلوم
والرياضيات
باللغة الإنجليزية
في جميع المدارس الحكومية من الصف الاول الاعدادي
وقال وزير التربية
والتعليم : أطفالنا في نظام التعليم الجديد يتعلمون اللغة الانجليزية من “كي جي
1” في جميع المدارس الحكومية ، لافتا الى
ان الطالب في الصف الثالث الابتدائي في المدارس الحكومية في مصر في نظام التعليم
الجديد يتحدث اللغة الانجليزية بقدر مريح جدا
واضاف وزير التربية
والتعليم : ان طلاب نظام التعليم الجديد سيكونوا جاهزين لخوض اي امتحان دولي بعد
وصول النظام الجديد للمرحلة الاعدادية والثانوية .
وشدد وزير التربية
والتعليم : على ان نظام التعليم الجديد يعلم التلاميذ لغة ثانية بدءا من الصف
الرابع الابتدائي
وأوضح انه لكي ينضج
نظام التعليم الجديد ، لابد ان نعي ان كل جولة في تطبيق النظام ستكون افضل من التي
قبلها
وقال وزير التربية
والتعليم : مناهج
نظام التعليم الجديد مصممة لتكون مصرية بالكامل ، ولكن بخبرات
دولية لكي نضمن اعتماد الشهادة ، لكن نحن أصحاب فلسفة التطوير .