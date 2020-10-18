وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة للطلاب .. تعرف عليها

الأحد، 18-10-2020
01:09 ص
المصريون ـ متابعات
كشف وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار
، أن وزارته قامت بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير باقات إنترنت مخصوصة فقط للمنصات التعليمية ولاتستخدم إلا للدخول للمنصات بأسعار موفرة ومناسبة للطلبة.
وتابع في برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «أي حد في أي مكان مايقدرش يدخل المنصات الإلكترونية عبر الشبكات المتوافرة سيكون عبر تلك البقات الجديدة من خلال بطاقة "SIM" كارد الخاصة به».
وكشف الوزير، أن التواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتدشين هذه البقات بات قريباً وفي الملامح النهائية خلال أيام عبر اتفاقية.