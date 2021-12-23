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وزير البترول: ننتظر موافقة أمريكا لنبدأ ضخ الغاز إلى لبنان

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وزير البترول
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الخميس، 23-12-2021 10:25 ص

قال وزير البترول، طارق الملا، إن مصر لم تحصل بعد على الموافقة النهائية من الإدارة الأمريكية لبدء ضخ الغاز إلى لبنان عبر الخط العربي.
وأكد الملا وجود "مراسلات طيبة" مع واشنطن في هذا الإطار، مشيرا إلى أن "مصر ولبنان يدرسان مجموعة من الحلول المتعلقة بإصلاح قطاع الكهرباء".
وأعلن أن "القاهرة ستكون موجودة في الخطوة الأولى للإنفراجة في مجال الكهرباء ضمن التعاون بين البلدين، إذ سيبدأ ضخ الغاز المصري لتشغيل المحطات، كاشفا أن "أعياد الميلاد ورأس السنة قد تؤخر لمدة قصيرة، إكمال إجراءات تصدير الغاز المصري إلى لبنان، ما يعني أن بدء ضخ الغاز سيكون في مستهل العام 2022 المقبل".
وأكد وزير البترول، أن "الإتفاق الغازي بين لبنان ومصر لن تقل مدته عن الـ 10 سنوات"، وقال: "نتكلم اليوم مع الأطراف الدولية المعنية بهذا الملف حتى لا نقع في مفاجآت مستقبلا، وفيما نحاول التأكد من عدم خرق قانون قيصر" (الأمريكي).
وشدد على أن "لبنان يحتاج نوعا من الإستقرار لإكمال مسار التنقيب والإستثمار في البحث والإستكشاف عن النفط والغاز، وأنا متفائل في هذا الصدد للبنان، والشعب اللبناني يحتاج فسحة أمل".
 

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