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في مجال الغاز..

وزير البترول الأسبق: مصر أحرزت هدف عالمي على طريقة ميسي

المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق
وزير البترول الأسبق أسامة كمال
الأربعاء، 23-09-2020 01:40 ص المصريون ـ متابعات
قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق إن مصر أحرزت هدف عالمي بطريقة ميسي ومحمد صلاح بتوقيع اتفاقية منتدى غاز شرق المتوسط.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مصر قطعت الطريق على كل الدول الطامحة في منافسة مصر في مجال الغاز ، فتحويل المنتدى لمنظمة يجعل القرارات ملزمة وتأخذ الطابع الرسمي.
وتابع أن مصر تبنت مبادرة منتدى غاز شرق المتوسط بنجاح سياسي كبير وسيصبح المنتدى بمثابة التحجيم لأي بلطجي في المنطقة، مشيرا إلى أن تركيا لا تستطيع المنافسة بأي حال من الأحوال سواء من الناحية العسكرية أو الفنية.
وأشار إلى أن مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك شبكة مواسير ومحطات إسالة والوحيدة المؤهلة لتصبح مركز إقليمي للطاقة.

 

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