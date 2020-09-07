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وزير الأوقاف يوضح حقيقة هدم المساجد المخالفة للتصاريح

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
 
الإثنين، 07-09-2020 09:17 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الأنباء التي تردد بخصوص هدم مساجد مخالفة غير صحيحة لافتة إلي أن جماعة الإخوان و كتائبها الإلكترونية اعتادت الكذب والتلفيق واختلاق الأكاذيب ونسبها إلي بعض المسئولين بلا دين ولا ضمير ولا قيم ولا أخلاق .
و قال في بيان نشرته " صدي البلد " :"  العجب العجاب أن يدعي هؤلاء الأفاكون المجرمون أنهم حماة الدين والفضيلة ، ومن ذلك إفكهم وبهتانهم بتسويق أكاذيب يفترونها حول قانون التصالح مقحمين  المساجد فيه ، وهو ما لم يقل به أحد على الإطلاق ، و لا يتضمن قانون التصالح أمر المساجد من قريب أو بعيد ، ولكن جماعة الشيطان المفسدة المسماة بالإخوان سابقا ومن يدور في فلكها و مصالحها من الخونة والعملاء والمأجورين لا يستحون من الله ولا من الناس ولا من أنفسهم في ترويج الأكاذيب وبث الشائعات ، مع سرقتهم لشعارات مواقع وصحف محترمة ، والافتراء عليها إثما وبهتانا ، وتقويلها ما لم تقله ولَم تنشره دون حياء أو خجل ".
و أضاف قائلا :"  من ثمة فإنني أؤكد وباطمئنان شديد أن التستر على أي من عناصر هذه الجماعة المجرمة أو أي جماعة إرهابية جريمة في حق الدين والوطن والإنسانية ، ويجب على المجتمع بأسره بصفة عامة والإعلام الوطني الشريف بصفة خاصة تكثيف جهوده في كشف حقيقة تلك الجماعات العميلة المأجورة  وتعريتها وكشف عمالتها وخيانتها وبيان مدى خطورتها على الدين والدولة والمجتمع، مختتما بيانه بالدعاء لمصر قائلا: حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء ومكروه ، ورد كيد المتربصين بها في نحورهم " .

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