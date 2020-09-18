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وزير الأوقاف: ما حدث في عهد السيسي نقلة غير مسبوقة

الجمعة، 18-09-2020 02:27 م إيمان هاني


أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية تبني ولا تهدم، معقبا :" ما تم بناؤه من مساجد خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يعتبر نقلة غير مسبوقة".

وأضاف  "جمعة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنه تم افتتاح 71 مسجدا اليوم على مستوى المحافظات، وجميعهم من تنفيذ الوزارة، سواء أكان من موازنتها المالية، أو من الموارد الذاتية، فضلا عن افتتاح 130 مسجد الجمعة الماضية.

وتابع :" سيتم افتتاح 76 مسجد الجمعة القادمة، منوها بأن مصر تعمر بيوت الله داخل مصر وخارجها.

وتفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 72 مسجدًا، جميعها من تنفيذ وزارة الأوقاف، في إطار جهود الدولة المصرية في عمارة بيوت الله، وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبتوجيهات منه.

 

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