وزير الأمن الداخلي الأمريكي يرفض المثول أمام مجلس النواب للإدلاء بشهادته

الخميس، 17-09-2020
10:01 م
فتحي مجدي
تحدى القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف
، أمر استدعاء للإدلاء بشهادة
ه أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب
الأمريكي يوم الخميس.
وأخبر مسؤولو وزارة الأمن الداخلي، اللجنة في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر أن الإدلاء بشهادة
ه قبل تأكيد ذلك من قبل مجلس الشيوخ يتعارض مع الممارسات السابقة.
في رسالة إلى رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب
بيني طومسون، قال مساعد وزير الأمن الداخلي بيث سبيفي إن شهادة
وولف لم تكن ضرورية بالنظر إلى أن الوزارة عرضت الرجل الثاني في القيادة، كين كوتشينيللي، للظهور في غيابه.
وأضاف: "لقد كتبت إليكم في 8 سبتمبر 2020، أنه سيكون مخالفًا للممارسات المعتادة للوزير بالإنابة، حيث أن اختيار الرئيس (وأعلن في ذلك الوقت كمرشح الرئيس المستقبلي) ليكون وزيرًا للأمن الداخلي، للإدلاء بشهادة
ه أمام لجنة الأمن الداخلي حول موضوع لا علاقة له بترشيحه أثناء انتظار هذا الترشيح".
وبدلاً من ذلك، التقى وولف بموظفي لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ بشأن ترشيحه، حسبما ذكرت شبكة (CNN) الأمريكية.
وانتقد طومسون وولف لعدم مثوله أمام لجنته مع بدء الإجراءات يوم الخميس. وقال: "بصفته الشخص الذي يدير وزارة الأمن الداخلي، يجب أن يكون السيد وولف هنا للإدلاء بشهادة
ه، كما فعل وزراء الأمن الداخلي من قبل. وبدلاً من ذلك، لدينا كرسي فارغ، وهو استعارة مناسبة لتقصير إدارة ترامب في العديد من قضايا الأمن الداخلي الحرجة هذه".
وعرض القائم بأعمال الوزير وولف، الإدلاء بشهادة
ه أمام هذه اللجنة في شهري أغسطس ويوليو. وبسبب ترشيحه، يُمنع من الإدلاء بشهادة
ه بموجب سياسة كانت سارية في ظل كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية لعقود.