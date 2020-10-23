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وزيرة الهجرة تكشف حقيقة «قطع لسان» طبيبة مصرية بالكويت

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
 
الجمعة، 23-10-2020 12:17 ص المصريون ـ متابعات
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن ما حدث من المواطن الكويتي والطبيبة المصرية أخذ أكبر من حجمة على مواقع التواصل الإجتماعي.
وأضافت مكرم ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنه لا صحة لما تم تداوله عن قطع «لسان» طبيبة مصرية بالكويت.
ولفتت إلى أن الطبيبة المصرية حررت محضراً ضد المواطن الكويتي الذي تشاجر معها، مؤكدة أن ماحدث مع الطبيبة مجرد مشاجرة عادية لم تؤد لإصابتها.
 

 

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