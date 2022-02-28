الإثنين 28 فبراير 2022
توقيت مصر 10:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق غير متوقع من «ميدو» على مشاداة أفشة مع أحد الجماهير

وزيرة الهجرة تعلن إصابة مواطن مصري في أوكرانيا بـ 3 رصاصات

شاهد.. وصول رتل عسكري من جنود الشيشان المسلمين لمساندة ورسيا

شاهد.. مزارع أوكراني يستولي على دبابة روسية ويسحبها بجراره

وصول السلاح الأمريكي الخطير إلى أوكرانيا

بوتين يأمر بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى

ميدو لـ أبو جبل: «مفيش حارس كبير يرتكب خطأ زي ده»

فتاة أوكرانية تحرق مدرعة روسية والجيش يحتفي بها (فيديو)

خمسيني يعتدي جنسيًا على زوجة نجله.. تفاصيل صادمة

شاهد.. ملكة جمال أوكرانيا تنضم للمقاومة ضد الغزو الروسي

ADS
 

وزيرة الهجرة تعلن إصابة مواطن مصري في أوكرانيا بـ 3 رصاصات

20-11-2021_22_29_37_GomhuriaOnline_231637440177
نبيلة مكرم
Native
Teads
الإثنين، 28-02-2022 10:01 ص
كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إصابة مواطن مصري في أوكرانيا، قائلة: "تم إصابة مواطن مصري في أوكرانيا وليس طالبة.. وهو متزوج من أوكرانية .. ويعيش في مدينة خاركيف".
وأضافت نبيلة مكرم في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن مدينة خاركيف من أكثر المدن الأوكرانية التي تعرضت لقصف روسي، معقبة: "احنا حذرنا المصريين فيها وطالبناهم بعدم التحرك، والالتزام بالمنازل".
وتابعت وزيرة الهجرة قائلة: "كان فيه تحرك من قبل هذا المواطن وقت الحظر، مما أدى إلى إصابته ب 3 طلقات نارية.. ولكن الحمدلله حالته مستقرة في المستشفى الآن".
وأشارت نبيلة مكرم إلى أن أعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا على تواصل دائم مع هذا المواطن، بالإضافة إلى أن هناك جهود مكثفة من السفارة المصرية في أوكرانيا للتواصل مع الطلاب المصريين هناك والاطمئنان عليهم.
 

إقرأ ايضا

download

خمسيني يعتدي جنسيًا على زوجة نجله.. تفاصيل صادمة

3648413_1645959137

شاهد.. ملكة جمال أوكرانيا تنضم للمقاومة ضد الغزو الروسي

marmar_fashinsta_11

فاشينيستا كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بخلع الحجاب (صورة)