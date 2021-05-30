الأحد 30 مايو 2021
توقيت مصر 16:16 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق مفاجئ من أمير مرتضى منصور على إلغاء قرار إيقاف والده

وزيرة الهجرة تُعلق على جدل ملابسها أثناء أداء القسم (فيديو)

بعد حكم القضاء.. مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك في هذه الحالة

لحظة تحطم طائرة عسكرية ليبية أثناء عرض عسكري

شاهد.. بسمة وهبة تؤدي مناسك العمرة

إثيوبيا تواصل الاستفزاز ببيان عن الملء الثاني لسد النهضة

شاهد/ الداعية عبد الله رشدي يغني "يا كيدهم".. وبنات يتحرشن به

فيديو.. طبيب يكشف سبب ضعف الانتصاب لدى الرجال

رانيا منصور تثير الجدل بإطلالة جريئة بالمايوه

سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عن احتراف أفشة ومحمد شريف

ADS
 

وزيرة الهجرة تُعلق على جدل ملابسها أثناء أداء القسم (فيديو)

1091659_0
ا
Native
الأحد، 30-05-2021 03:20 م

تحدثت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، أمس السبت، عن ملابسها التي أثارت جدلا خلال أدائها القسم.
وقالت في لقاء تلفزيوني مع برنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة"، ومن تقديم رضوى الشربيني إن "ما قد أثار المشكلة منذ البداية بشأن ملابسها هو ارتدائها لـ"نصف كم" أثناء أداء القسم"، وبررت هذا بأنها كانت عائدة لتوها من إمارة دبي الخليجية، وتم موضوع تعيينها كوزيرة بصورة سريعة دون أن تتحضر له جيدا.
وأكدت الوزيرة نبيلة مكرم، أنها كانت ترتدي ملابس لائقة خلال أداء القسم، فيما اعترفت أن هناك جدلا أثير بشأن ارتدائها لـ"نص كم" خلال أداء القسم.
وقالت: "كانت هناك قضية رأي عام بسبب ارتدائي لـ"نص كم"، فلم أستوعب ما حدث، لكن مع بداية العمل العام تعلمت أنه من الضرورة أن تكون هناك أمور نكون أكثر وعيا بها".
وتابعت الوزيرة أنها أجرت وقتها مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية، والتي أكدت فيها أن ارتداءها لـ"نص كم" ليس استهانة بالمكان الذي تواجدت فيه"، موضحة أنها دبلوماسية وعملت مرات عديدة في إدارة البروتوكول بوزارة الخارجية، وتدرك تماما ما هو لائق وغير لائق ارتداؤه.
 

إقرأ ايضا

_114784971_120932860_342809533444994_8491546288999039616_n

بعد حكم القضاء.. مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك في هذه الحالة

Capture

شاهد.. بسمة وهبة تؤدي مناسك العمرة

maxresdefault

شاهد/ الداعية عبد الله رشدي يغني "يا كيدهم".. وبنات يتحرشن به