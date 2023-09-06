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وزيرة الهجرة السابقة عن تورط ابنها في جريمة قتل: "أمر الله نفذ ولتكن إرادة الله"

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وزيرة الهجرة
الأربعاء، 06-09-2023 10:20 ص


كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، تفاصيل عن محنتها مع ابنها رامي، قائلة: "اتمنى محدش يمر باللي انا مريت بيه كام وقررت اشتغل من أجل اسرتي، وأمر الله نفذ ولتكن ارادة الله".

وقالت "مكرم"، في لقائها ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، إن تجربتها الشخصية التي مرت بها سبب تركيزها على العمل المجتمعي بعد خروجها من الوزارة، وجعلتها تفكر فى مؤسسة "فاهم" دعم المرضى النفسيين، مؤكدة أن فترة تواجدها فى منصبها كوزيرة ساعدتها فى إنشاء ودعم هذه المؤسسة.

وأضافت: "تقدمت بالاعتذار مباشرة والاستقالة بعد علمي ما حدث لإبني، وقررت تركي منصبي كوزيرة بدون اي تردد من أجل دوري كأم"، معقبة: "أنا شخصية مؤمنة بالله وهذا ما يعطني قوة".

ووجهت وزيرة الهجرة السابقة الشكر للقيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة على تفهمهم موقفها والمحنة التي مرت بها، متابعة: "اعتبر نفسي شخصية مؤمنة اكثر من كوني سيدة قوية ومن إيماني بالله استلهم قوتي وربنا مبيجبش حاجة وحشة".

وأكملت: "بتناقش مع ابني وأمي في كل شيء يتعلق بمؤسسة فاهم ونحن في الآخر شركاء في هذا الألم والابتلاء، كما أسافر كل 3 أشهر إلى أمريكا للاطمئنان على ابني خلال فترة احتجازه".

وأردفت: "ابنى صارحنى مؤخرا إنه حس إنه مريض نفسى لما كان عنده 10 سنين بس خاف يقولى علشان مكنش عارف هتعامل إزاى، أمر الله نفذ ولتكن إرادة الله.. مفيش حد معندوش كلكيعة جواه بس هى كل واحد وقدرته على احتواء هذه الكلكيعة".

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