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وزيرة الصحة: 50% من إصابات فيروس كورونا فوق سن الـ35

كورونا مصر
كورونا
 
الإثنين، 02-11-2020 12:59 ص المصريون ـ متابعات
كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن  50% من إصابات مصر بفيروس كورونا فوق سن الـ35 ومنهم 30% فوق سن الـ50%، مشيرة إلى أنه 80% من إصابات مصر فوق سن الـ25 والأطفال من سن 0 إلى سنتين نسبته 0.4%، ومن سن سنتين إلى 5 سنوات 0.2% ومن سن 5 سنوات إلى 15 سنة نسبتهم 1.1%.
وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر"، اليوم الأحد أن الأطفال على مستوى العالم ليس في مصر فقط هم أقل الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن غلق وفتح المدارس هذا بناء على قرار لجنة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن  فرضية إغلاق المدارس حتى في الدول الأوروبية لم تعد مقبولة والإغلاق الشديد لم يعد مقبولا وبرامج التطعيمات تم تجاهلها على مستوى العالم بشكل كبير، مشيرة إلى أن العالم يشهد موجة كبيرة من الإصابات خصوصا في الدول التي انخفض بها درجات الحرارة، مؤكدة على أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا قلت على مستوى العالم.
 

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