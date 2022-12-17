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وزيرة الرياضة: منتخب فرنسا سيرفع علم المثليين جنسيًا إذا فاز بالمونديال

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وزيرة الرياضة الفرنسية
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السبت، 17-12-2022 09:58 م نسمه عبد الوهاب
اثارت وزيره الرياضه الفرنسيه أميلي أوديا كاستيرا، الجدل حول إمكانية ارتداء قائد منتخب فرنسا للشارة الملونة الخاصة بدعم المثليين، عند رفع كأس العالم حال الفوز به غدا.
وسئلت وزيرة الرياضة الفرنسية عن إمكانية ارتداء قائد منتخب فرنسا، حارس المرمى هوغو لوريس، للشارة الملونة عند رفع كأس العالم في قطر حال الفوز به.
وقالت الوزيرة في تصريحات لشبكة rmcsport الفرنسية: "سنترك لهم المبادرة، أنا أثق بهم، لقد تبادلت الكثير مع هوغو لوريس".
وأضافت: "أعرف ما يفكر به، أعرف قيمه، قيم جيدة، لدي ثقة، أنا أعرف أنهم سيعبرون عن أشياء مهمة، عندما يحين الوقت، وفي التوقيت الذي يختارونه".
ويلتقي منتخب فرنسا، غدا الأحد، نظيره الأرجنتيني في نهائي كأس العالم "مونديال قطر 2022".
 

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