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وزيرة التعاون الدولي: بنعمل حاجات تفتح الشهية

الوزيرة رانيا المشاط
رانيا المشاط
 
السبت، 10-10-2020 02:06 م إيمان هاني


أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن هناك قطاعات كثيرة في الدولة تحتاج إلى عقد شراكات مع مؤسسات دولية، قائلة:" العالم كله متأثر بفيروس كورونا وهناك ضغط على التمويلات الخارجية".
وأضافت "رانيا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ،أن مصر لها تجارب ناجحة في عقد المشاركات مع شركاء التنمية المختلفين، لافتة إلى أن القروض التنموية مهمة جدا، وتكلفتها أقل، حيث أن التعاون متعدد الأطراف هام وبه تنافس وتكامل.
وتابعت:" هناك إشادات دولية بالجهود التي قامت بها الدولة المصرية في مجال تحسين البنية التحتية، مردفة : "بنعمل حاجات تفتح الشهية"، لافتة إلى أن المواطن هو محور اهتمام المشروعات التي تنفذها الدولة.

 

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