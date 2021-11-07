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وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بتنظيم قوافل تنموية لأهالي مطروح

ارشيفية
ارشيفية
Native
الأحد، 07-11-2021 08:42 ص متابعات- أمينة عبد العال
في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستمراراً لتضافر الجهود بين جامعة الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة"الهلال الأحمر المصري، والجمعية الشرعية وبنك الطعام والأورمان وصناع الحياة"، نسقت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج قوافل تنموية وصحية تستهدف أهالي مرسى مطروح الكرام، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام وحرص وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم خدمات مختلفة تتضمن  قوافل تنموية تشمل خدمات صحية وغذائية وبطاطين ومهمات إغاثية ،واستمرارًا لجهود الدولة والمجتمع المدني للوصول للمجتمعات المحلية النائية وللمجتمعات الأولى بالحماية في مختلف مراكز ومدن وقرى الجمهورية بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، حسب البيان الذي تلقت" المصريون" نسخة منه.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه قد تم الاتفاق بين الأزهر الشريف ووزارة التضامن الاجتماعي بأن يتم توجيه قوافل مشتركة وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية حتى تتكامل الجهود في توفير كافة الخدمات في جميع التخصصات الصحية والتعليمية والتي تشمل أيضاً سلات غذائية وبطاطين، علاوة على التوعية الصحية السليمة في مواجهة فيروس كورونا وتوزيع حقائب نظافة شخصية وتعقيم ومنظفات.
وأضافت أن القافلة قامت بتوزيع حقائب مدرسية بمشتملاتها لطلاب بعض المناطق الأولى بالحماية، وذلك تأكيداً على مبادئ تكافؤ الفرص التعليمية التي تنتهجها الوزارة منذ بداية عام 2020 والتي وجه بها السيد الرئيس لتوفير خدمات التعليم للجميع، وذلك انعكاسا لممارسات العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة لكافة فئاتها.
كما أشادت القباج بجهود المجتمع المدني ، معربة  عن سعادتها البالغة بأن تتعاون مع الجمعيات الأهلية في جميع المشروعات القومية، مشددة  علي أن الجمعيات الأهلية لها كثير من النجاحات التي نفخر بها جميعاً وحرصها الشديد أن تساهم في دفع عجلة التنمية وفي مواءمة خدماتها مع الخدمات الحكومية لاستكمال عمليات التطوير والبناء لمصرنا الحبيبة خلال الفترة القادمة والي تستثمر فيها الدولة جهودها في المحافظات والمراكز والقرى المدرجة تحت برنامج "حياة كريمة".
ومن جانبه صرح الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بأنه سوف يتم تنظيم قوافل طبية مجانية في الفترة القادمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وكافة أجهزة الدولة، وذلك انطلاقا من دور الجمعية لمساعدة القطاع الصحي في توفير الخدمات الطبية والصحية لجميع فئات المجتمع، خاصة الأسر الأولى بالرعاية من أبناء وأهالي محافظات الجمهورية، مشيراً إلى توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر.
 

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