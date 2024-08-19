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وزنها وصل 45 كيلو!.. بدرية طلبة تكشف عن إصابتها بمرض خبيث

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الإثنين، 19-08-2024 11:02 ص

 

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن معاناتها مع المرض لفترة طويلة من عمرها حيث تسبب ذلك فى خسارة وزنها 45 كيلو.

وقالت بدرية طلبة فى لقاء تلفزيونى: أحلى فترة في عمري كنت مريضة فيها وهي فترة الشباب، وحتى سن 17 سنة كان وزني وجسمي وشكلي مقبول، وبعدها ابتدى عندي مرض الغدة الخبيثة ولمدة 10 سنين كان في حاجة أكلت جسمي وخلت وزني 45 كيلو، ومريت بأزمة نفسية.

وأضافت بدرية طلبة : “عملت عملية وعمري 28 سنة ومخلفة البنتين، ورجعت عافيتي بعد مرور 10 سنين، وبدأ جسمي ووشي يرجعوا زي زمان”.

يذكر أن بدرية طلبة شاركت خلال فيلمين تم عرضهما فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024، وهما "الملكة" من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس وتأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز.

وتدور أحداث فيلم الملكة فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.

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