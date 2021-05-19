وزارة الطيران تتواصل مع أحمد فهمي بسبب ما فعلته زوجته

الأربعاء، 19-05-2021
02:25 م
بعد حالة الجدل التي سببتها الفنان
ة هنا الزاهد
، عقب نشر
صورة لها من داخل قُمرة قيادة إحدى الطائرات الخاصة، الأمر الذي أعاد للأذهان
واقعة الفنان
محمد رمضان والطيار الراحل أشرف أبواليسر.
وزارة الطيران المدني المصري، أوضحت على لسان
قال باسم عبدالكريم مساعد الوزير والمتحدث الرسمي باسم وزارة
الطيران المدني، إن الطائرة
التي تظهر فيها هنا الزاهد
ليست طائرة
مصرية وخارج المجال
الجوي المصري.
وقال باسم عبد الكريم، إنه تم التواصل مع الفنان
أحمد فهمي
زوج الفنان
ة هنا الزاهد
، الذى أفاد أن هذه الرحلة علي متن طائرة
مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلي سرينجيتي
بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل فى نطاق سلطة الطيران المدني المصرى.
ونشرت الفنان
ة هنا الزاهد
وزوجها الفنان
أحمد فهمي صوراً،
على حسابهما الرسمي بموقع “انستجرام”، تظهر فيها الزاهد وهى جالسة محل مساعد قائد الطائرة
داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات، الأمر الذي أثار ضجة بين رواد مواقع السوشيال
ميديا.