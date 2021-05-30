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وزارة الصحة تكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز

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وزارة الصحة تكشف تطورات حالة دلال عبدالعزيز

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الأحد، 30-05-2021 10:16 ص

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز بعد سلبية المسحة وشفاءها من فيروس كورونا.
وقال حسني في مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، أن حالتها لا تزال تحتاج إلى أكسجين بجرعات عالية، متمنيًا لها الشفاء العاجل لها ولكل المرضى.
والجدي بالذكر أن الإعلامي رامي رضوان، قال في وقت سابق إن أسرته أخفت خبر وفاة والد زوجته الفنان سمير غانم، عن الفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الفنان الراحل، من خلال عدة حيل، مشيرا إلى أنهم سحبوا منها الهواتف وقاموا بإغلاق التلفزيون.
 

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