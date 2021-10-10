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وزارة الصحة تعلن موعد ذروة الموجة الرابعة وتكشف أعراضها

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وزيرة الصحة
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الأحد، 10-10-2021 02:23 م

أعلنت وزارة الصحة، عن دخول ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في البلاد خلال أسبوع من الآن.
وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وقالت الوزارة إن إصابات الموجة الرابعة لفيروس كورونا أقل من الموجات الثلاثة السابقة حتى الآن وكذلك معدلات الوفيات.
واستعرضت وزارة الصحة والسكان أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن "الموجة الرابعة لكورونا أعراضها لم تختلف كثيرا عن الموجة الأولى منذ انتشار الجائحة بشكل عام وتتمثل أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا بمصر في ارتفاع درجة الحرارة، وسيلان الأنف، والصداع والاحتقان، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والإحساس بالتعب، والأرق والسعال، وتكسير في الجسم وآلم في البطن عند بعض مصابي الفيروس وظهور طفح جلدي".
وناشدت الوزارة المواطنين بأهمية حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين على نهاية العام الجاري، مؤكدة أن لقاحات كورونا مجانية وآمنة ولا تستدعى الخوف أو القلق، وعن الأعراض الجانبية قالت بسيطة وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.
 

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