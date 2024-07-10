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وزارة السياحة: صورة لـ كيم كاردشيان تسبب في استرداد مصر أجمل تابوت

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الأربعاء، 10-07-2024 12:37 م


قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إنّ الدولة المصرية تعهدت بحماية وصيانة واسترداد الآثار في المادة 49 من دستور 2014، وجاء في نفس المادة أن قضايا الآثار لا تسقط بالتقادم، وأرست الدولة المصرية في السنوات الماضية دبلوماسية استرداد للآثار.

وأضاف، في لقاء مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»: "جرى تغليظ عقوبة الإتجار بالآثار، وأصبح المدان يعاقب بالسجن المؤبد ودفع غرامات تصل إلى 10 مليون جنيه، ولكن هناك مشكلة تتمثل في عدم الوعي".

وتابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار: «بعض المحافظات مثل بني سويف وسوهاج يعمل بعض الأهالي فيها في التنقيب عن الآثار من بيوتها .. مش هنخش للناس في بيوتها».

وواصل: "في عام 2018، التقطت كيم كارديشان صورة بجوار أحد التماثيل المصرية في متحف المتروبوليتان، وكانت هذه الصورة سببا في استرداد أجمل تابوت وهو نجم عنخ".
https://www.youtube.com/watch?v=5nytcfBBpq4&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fwww.masrawy.com%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

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