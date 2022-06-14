الثلاثاء 14 يونيو 2022
توقيت مصر 17:20 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد انفصالهما.. طليق ياسمين الخطيب يفاجئ الجميع بكشف مفاجأة

في بيان رسمي.. السعودية تكشف سبب زيارة «بايدن» للمملكة

ابنة خالد يوسف تستكمل علاجها في السعودية

زيارة «رونالدينيو» لـ «الشرقية للدخان» يثير أزمة في البرلمان

بالصور.. ضبط 5 سيدات أثناء ممارسة الجنس مع شابين بالكويت

بيان من الداخلية تعليقًا على فيديو اختطاف فتاة من أمام إحدى الكليات بالقليوبية

«خلينا حبايب وكفاية كده».. مفاجآت عما حدث في جلسة رحيل موسيماني عن الأهلي

شوبير يتلقى تهديدًا من اتحاد الكرة: «ملكش دعوة بجمال علام»

طلاق الفنانة لميس صاحبة أغنية «مسيطرة» في شهر العسل

بعد ساعات.. قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر وكوريا الجنوبية

ADS
 

وزارة الزراعة تكشف سبب تسمم الخوخ والبطيخ

Capture
خوخ وبطيخ
Native
Teads
الثلاثاء، 14-06-2022 09:28 ص

كشف الدكتور محمد فهيم، مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة، عن أسباب وجود حالات تسمم للمواطنين من فاكهتي الخوخ والبطيخ.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة ETC، مساء الإثنين، أن هاتين الفاكهتين من فواكه الصيف، بصرف النظر على باقي الفاكهة.

وتابع أن سوء تخزين البطيخ والخوخ ما بعد الحصاد، حيث يتم وضعهم عند التاجر في درجة حرارة مرتفعة، وراء حالات التسمم التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن وزارة الزراعة قامت بجمع عينات عشوائية من البطيخ والخوخ، لمعرفة هل هناك متبقيات المبيدات أو لا، موضحًا أن نتيجة التحليل أن متبقيات المبيدات موجود منها الحد الأدنى المسموح به فقط للتصدير وليس للإنتاج المحلي، وهو أمر طبيعي وغير ضار.

 

إقرأ ايضا

2021_8_9_11_59_4_156

بعد انفصالهما.. طليق ياسمين الخطيب يفاجئ الجميع بكشف مفاجأة

BC65EBC8-A4BA-4333-ADA2-41F448FBA10F-602x630

ابنة خالد يوسف تستكمل علاجها في السعودية

628fbf2f4c59b720dc00695b

زيارة «رونالدينيو» لـ «الشرقية للدخان» يثير أزمة في البرلمان