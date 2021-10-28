وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

الخميس، 28-10-2021
02:45 م
قال وزير التموين علي المصيلحي، اليوم الخميس، إن سعر زيت الطعام المدعم سيزيد
إلى 25 جنيهًا للزجاجة سعة لتر واحد، مضيفا أنه قد ينخفض إذا تراجع التضخم.
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن احتياطيات مصر من زيت الطعام تكفي لمدة خمسة أشهر.
فيما أكد "المصيلحي"، أن سعر رغيف الخبز المدعوم 5 قروش رغم أن
تكلفته الفعلية تصل إلى 65 قرشا، وأنه جرى دراسة إعادة التسعير ولكن يظل سعر رغيف
الخبز حتى الآن 5 قروش.
وأضاف، أن كل الخيارات أمام وزارة التموين
مفتوحة بشأن سعر رغيف الخبز،
ولكن في الوقت المناسب.
وأوضح أن الهدف من كل الدراسات التي تقوم بها وزارة التموين
في ملف الدعم
هو هيكلة الدعم وتصحيح الأخطاء، بحيث يستطيع المواطن الحصول على حقه في الدعم
كاملا وفي أفضل صورة.