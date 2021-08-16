وزارة التربية والتعليم تعلن موعد بدء الدراسة في جميع المدارس

الإثنين، 16-08-2021
11:02 ص
قررت وزارة
التربية والتعليم أن يكون موعد
بداية
الدراسة
في المدارس
الرسمية والخاصة والعربي واللغات يوم 9 أكتوبر 2021 طبقا
للخريطة الزمنية المعتمدة.
كما قررت وزارة
التربية والتعليم ، أن يكون موعد
بداية الدراسة
في المدارس
الدولية في العام
الدراسي 2021 / 2022 يوم 12 سبتمبر 2021
وأكدت وزارة
التربية والتعليم أن المدارس
ملزمة بـ اتباع تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن
موعد
بداية الدراسة
في المدارس
الدولية والخاصة والرسمية ، سواء من خلال حضور
الطلاب فعليا او من خلال منصات التعليم الرقمية او نظام التعلم عن بعد
"اونلاين"
وقال وزير التربية
والتعليم ، لقد تم تحديد موعد
بداية الدراسة
في المدارس
الدولية والخاصة والرسمية
المذكور ، حرصا من وزارة التربية والتعليم على حسن سير العملية التعليمية وتنظيم
العمل بكافة المدارس
الخاضعة لاشرافها وتحقيقا للانضباط الواجب في هذا الشأن
وقالت وزارة التربية
والتعليم : ستراعى المواعيد والضوابط سالفة الذكر وعلى كافة جهات الاختصاص
والمدارس
التي تطبق المناهج الدولية الخاصة والحكومية الالتزام بموعد
وضوابط بداية
الدراسة
في المدارس
الدولية والخاصة والرسمية.