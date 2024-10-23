الأربعاء 23 أكتوبر 2024
توقيت مصر 23:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد سحب سيولة كبيرة.. سعر الدولار اليوم في البنوك

بشرى سارة للمصريين العاملين في السعودية

14 مليون جنيه.. أحمد فتوح يدفع الدية لأسرة أمين الشرطة

الزمالك يدرس إقالة عبدالواحد السيد وأحمد سالم

يشكو خيانة زوجته مع صديقه: مرات صاحبي كلمتني وقالتلي تعالى خد مراتك

بعد إخلاء سبيلهم.. المتهمون في واقعة "سحر مؤمن زكريا" يكشفون تفاصيل مثيرة

ورّط والده.. تطورات جديدة في التحقيقات مع نجل محمد رمضان

من يحرس عرين الأهلي أمام الزمالك.. الشناوي أم شوبير؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال هاشم صفي الدين (صورة)

محمد علي الحسيني: "أبوعبيدة" متحدث القسام مُختبئ في هذا المكان

ورّط والده.. تطورات جديدة في التحقيقات مع نجل محمد رمضان

2024_4_5_14_17_29_340
ا
الأربعاء، 23-10-2024 11:15 ص

 

شهدت التحقيقات في اتهام ابن الفنان محمد رمضان بضرب زميله داخل نادي نيو جيزة تطورات جديدة بعد مرور حوالي شهر على الواقعة.

 

وقال دفاع ضحية اسرة الطفل عمر المجني عليه انه قام بالاطلاع على اخر تطورات الواقعة والمثبتة بمحضر رسمي والذي افاد ان النيابة العامة ارسلت استدعاء رسمي للفنان مخمد رمضان للمثول امامها لاستماع اقواله في الاتهامات المنسوبة اليه ولطفله ولم يستجب في المرتين، وأن المرة الاولى توجه امين شرطة الى مقر سكن الفنان محمد رمضان والتقى به شخصيا وكان برفقته سائقه وطلب منه الشرطي تسلم استدعاء النيابة فرفض رمضان استلامه وطلب من سائقه استلام الاستدعاء بدلا منه، وفي المرة الثانية رفض محمد رمضان لقاء حاملي الاستدعاء واعطاهم رقم مديرة اعماله التي ما ان اجابت على الهاتف اغلقت الخط فور علمها ان الامر خاص باستدعاء محمد رمضان.

 

وأضاف الدفاع أن رفض القنان محمد رمضان للاستدعاء مرتين اثبتته النيابة بمحضر رسمي، ومازالت التحقيقات مستمرة، وكانت ولية أمر طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، قد حررت بلاغًا ضد الفنان محمد رمضان، تتهمه فيه بالتعدي بالضرب على ابنها والتسبب في إصابته.

إقرأ ايضا

2024_10_7_14_25_47_446

بشرى سارة للمصريين العاملين في السعودية

2024_9_16_20_38_55_893

يشكو خيانة زوجته مع صديقه: مرات صاحبي كلمتني وقالتلي تعالى خد مراتك

=

بعد إخلاء سبيلهم.. المتهمون في واقعة "سحر مؤمن زكريا" يكشفون تفاصيل مثيرة

أخبار متعلقة

مم

قارئ فنجان يتنبأ بمصير صادم لـ محمد رمضان

خ

ماتت بجرعة زائدة من الآيس.. النيابة تصرح بدفن جثمان فتاة التجمع

39b0d2d930898c897c960648f064c375

قرار قضائي بعد تخلف محمد رمضان ونجله عن حضور تحقيقات ضرب طالب