ورّط والده.. تطورات جديدة في التحقيقات مع نجل محمد رمضان





شهدت التحقيقات في اتهام ابن الفنان محمد رمضان بضرب زميله داخل نادي نيو جيزة تطورات جديدة بعد مرور حوالي شهر على الواقعة.

وقال دفاع ضحية اسرة الطفل عمر المجني عليه انه قام بالاطلاع على اخر تطورات الواقعة والمثبتة بمحضر رسمي والذي افاد ان النيابة العامة ارسلت استدعاء رسمي للفنان مخمد رمضان للمثول امامها لاستماع اقواله في الاتهامات المنسوبة اليه ولطفله ولم يستجب في المرتين، وأن المرة الاولى توجه امين شرطة الى مقر سكن الفنان محمد رمضان والتقى به شخصيا وكان برفقته سائقه وطلب منه الشرطي تسلم استدعاء النيابة فرفض رمضان استلامه وطلب من سائقه استلام الاستدعاء بدلا منه، وفي المرة الثانية رفض محمد رمضان لقاء حاملي الاستدعاء واعطاهم رقم مديرة اعماله التي ما ان اجابت على الهاتف اغلقت الخط فور علمها ان الامر خاص باستدعاء محمد رمضان.

وأضاف الدفاع أن رفض القنان محمد رمضان للاستدعاء مرتين اثبتته النيابة بمحضر رسمي، ومازالت التحقيقات مستمرة، وكانت ولية أمر طفل يبلغ من العمر 11 عامًا، قد حررت بلاغًا ضد الفنان محمد رمضان، تتهمه فيه بالتعدي بالضرب على ابنها والتسبب في إصابته.