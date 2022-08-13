ورد الخال تصدم الجميع: وقعت في الخيانة.. وجمعت بين رجلين
ورد الخال
Native
Teads
السبت، 13-08-202212:17 م
صدمت الفنانة اللبنانية الشهيرة ورد الخال، الجميع
بإعلان خيانتها قبل سنوات وجمعها بين رجلين، مؤكدة أنها خانت حبيبها الأول مع آخر لكونها أعجبت به، مشيرة
إلى أنها لا تخجل من ذلك.
وقالت ورد الخال خلال لقائها ببرنامج ”كتاب الشهرة“ المذاع
عبر شاشة الجديد اللبنانية: ”لا بد أن يكون الواحد حقيقي وصريح، منو منزه، منو قديسة
أنا ما بغلط“.
وكشفت سبب خيانتها لحبيبها الأول قبل زواجها قائلة: ”لأنه
عجبني واحد تاني غيره“.
وعن زواجها من الموسيقي باسم رزق وهو أصغر منها سنا أشارت
إلى أنها لا تراه عيبا أن تتزوج من شخص أصغر منها سنا، خاصة أن فارق العمر بينهما ليس
كبيرا، مشيرة إلى أنه ”بيعطي أكبر من عمره شكلا ومضمونا“، ويتفهمها أكثر منها، لذلك
”حست حالها معه“.
وأوضحت الفنانة اللبنانية أنها تشعر أن زوجها يعاملها كأخته
الصغيرة، وتشعر بنفسها طفلة معه رغم أنها أكبر منه سنا، نظرا لأن شخصيته تعطيه عمرا
أكبر من عمره، مؤكدة أنه يدلعها ويجعلها سعيدة دائما.
وأشارت ورد الخال إلى أنها تفكر هي وزوجها بتكليل زواجهما
بالكنيسة، وذلك بعد 6 سنوات من زواجهما مدنيا، موضحة أن الزواج الكنسي له خصوصية جميلة.