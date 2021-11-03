«وحمة» في الطفل تكشف خيانة زوج لزوجته مع أعز صديقاتها

الأربعاء، 03-11-2021
02:21 م
فضحت «وحمة
» على جسد طفل مولود حديثًا خيانة زوج لزوجته مع أعز صديقاتها في
واقعة صادمة.
وفي التفاصيل، فقد اكتشفت أم لأربعة أطفال أن زوجها قد خانها مع صديقتها
المقربة بعد أن أنجبت صديقتها مولودة جديدة تحمل نفس وحمة
ابنها.
وشاركت المرأة التي تدعى هيلي قصتها على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك،
وقالت إن صديقتها طلبت منها حضور عملية إنجابها لمولودتها، وقبلت الدعوة بكل سرور،
بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
لكنها هيلي تعرضت لصدمة بعد بضعة أيام، عندما كانت تساعد في تغيير حفاض
الطفلة، ولاحظت وجود وحمة
ين وراثيتين موجودتين لدى ابنها أيضًا، حيث ورثهما عن
زوجها، وعندما واجهت صديقتها بالأمر، اعترفت أنها أقامت علاقة مع زوجها.