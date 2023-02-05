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وجدوه معلقًا داخل غرفته.. إمام مسجد يتخلص من حياته شنقًا

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أرشيفية
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الأحد، 05-02-2023 02:00 م

 

 

أقدم إمام مسجد مغربي، على الانتحار شنقا، داخل منزله الكائن في دوار قصبة إبودرارن بجماعة بونعمان التابعة لإقليم تزنيت.

 

وحسب صحيفة هسبريس المغربية، فإن الإمام الستيني الذي اشتغل لسنوات طويلة إماما بمسجد دوار تفات ببونعمان، عثر عليه معلقا داخل منزله، وهو ما استدعى إخبار المركز الترابي للدرك الملكي بتزنيت، الذي حلت عناصره بعين المكان وأشرفت على نقل الجثة موازاة مع فتح بحث أولي في ظروف وملابسات الواقعة.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت أمر بإخضاع الجثة للتشريح للطبي لفائدة البحث المفتوح في الواقعة.

وأثارت الواقعة صدمة في الشارع المغربي وخاصة الدائرة المقربة من الإمام، خاصة أنه متدين وأقدم على هذا الفعل الشنيع المُحرم شرعًا.

 

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