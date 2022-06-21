والد «نيرة»: معاون مباحث ومعد تليفزيوني كانوا عايزين يتجوزوها وهذا ما حدث

الثلاثاء، 21-06-2022
11:41 ص
كشف أشرف عبدالقادر والد
الطالبة
نيرة عبدالقادر التي ذبحها زميلها أمام جامعة المنصورة
، تفاصيل جديدة عن
الجريمة.
وقال عبدالقادر، في تصريحات
صحفية: "أنا مش هعمل عزاء غير لما يتحاكم على جريمته، مش عامل عزاء والله، مش
هاخد عزاء بنتي دلوقتي، هعمل عزاء يوم يتحكم عليه، هقدر ساعتها أخد حقها، أخد
عزائها إزاي ودمها لسه مبردش".
وكشف والدها قائلًا:
"الولد بيحبها بقاله سنتين، وجالي وقولتله يا ابني هي مش عايزة، هي مش عايزة
تتجوز دلوقتي خالص، لا أنت ولا غيرك، هي بتدور على مصلحتها ومستقبلها، وروحت بيت
أهله عشان أشتكي ليهم، قالوا لي أنت عايز تجوز بنتك ليه؟ قولتلهم لأ، ده اللي عامل
لينا مصايب، والناس شاهدة على الموضوع ده، وعملت له كذا محضر، وفي الآخر يدبحها
كده".
وأوضح والد نيرة
: "عملت
له محضر في شرطة الانترنت، عشان كان فاضحنا، عملت محضر في قسم أول، عملت المحضر
يوم 13 أبريل اللي فات، عملت المحضر عشان كان بينشر صور ومبهدلنا آخر بهدلة،
ومعرفش إنه مرقد لها، بيقولهم في النيابة ساعة ما اعترف أنا ناوي أقتلها من شهر
رمضان، يعني ناوي يقتلها من شهر رمضان".
وعن صحة ما قالته رئيس قسم
اللغات الشرقية في جامعة المنصورة
بشأن تفوق المتهم بقتل ابنته، قال أشرف
عبدالقادر: الغريب إنه ذكي جدا ومشغل ذكائه علينا احنا، بهدلها آخر بهدلة".
وعن صحة خطبة ابنته من شخص
آخر، وهو ما آثار استياء المتهم، قال والد نيرة
: "ولا هتتجوز خالص، لا اتخطبت
ولا كانت ناوية تتخطب، كل ما يتقدم لها حد تقولي يا بابا أنا بدور على مستقبلي، مش
عايزة أتجوز وأقعد في البيت".
وعن الفيديو المنتشر لوالدة
المتهم بشأن إقامة فرح لخطبة نيرة من شخص آخر، قال أشرف: "ولا عملنا فرح ولا
حاجة، يعني هنخطبها ونداري، اتقدم لها معاون مباحث
في القاهرة، واتقدم لها معد
تلفزيوني وقالت له لأ".
وأكمل: "المتهم في حي
أول، وأنا في حي تاني، هو في شرق البلد، وأنا في غربها، المعرفة جت في الجامعة".