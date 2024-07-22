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والد ضحية زوجها بالغربية: كان بيصورها أثناء العلاقة الزوجية

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الإثنين، 22-07-2024 01:32 م


انهارت والدة الزوجة المقتولة وجنينها على يد زوجها بالغربية، خلال جلسة محاكمة المتهم، حيث اتهمت محامي المتهم، قائلة: بيهدر حق بنتي، وأنا عايزة القصاص العادل.

وقالت والدة الزوجة المقتولة على يد زوجها بالغربية، إن آخر مرة رأت فيها ابنتها كانت في شهر أكتوبر الماضي، وحضرت ومعها هدية لوالدة زوجها وهدية لابنته، مشيرة إلى أن المتهم أنهى حياة ابنتها بـ 44 طعنة وفصل الرقبة عن الجسد، ومنهم 12 طعنة وجهها المتهم للجنين في بطن زوجته.

 

وتابع والد الزوجة المقتولة على يد زوجها بالغربية أن المتهم اعترف خلال التحقيقات أنه كان يصور زوجته خلال العلاقة الزوجية بدون علمها، مضيفا: بنتي عمرها ما اشتكتلي من حاجة، وأول مرة أسمع الكلام دا من المتهم.

 

واستكمل والد الزوجة المقتولة على يد زوجها بالغربية أنه أصيب بحالة كبيرة من الصدمة عندما رأى منظر ابنته بعد قتلها، مضيفا: كان فاضلها أيام وتولد، وكنا جايين ناخدها علشان تولد عندنا علشان نساعد زوجها في المصاريف، لقيناه قاتلها.. مؤكدا أن المتهم حالته النفسية سليمة ولا يتعاطى أي مواد مخدرة وإنما يعلم ما يفعله جيدا.

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