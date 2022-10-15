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والد سارة سلامة: غضبت من صورها الجريئة ومش عارف أسيطر عليها

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سارة سلامة
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السبت، 15-10-2022 08:42 ص
كشف الفنان أحمد سلامة، موقفه من ظهور ابنته الجرئ في جلسات تصوير، ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح "سلامة" الذي حل ضيفا على برنامج نص الكلام ، تقدي الإعلامية اللبنانية راغدة شهلوب ، المذاع على قناة النهار، حقيقة  وقوع خلاف مع ابنته الفنانة مع سارة سلامة بسبب جلسة تصوير خضعت لها.
وأكد أن الأمر لم يصل إلى مسائلة الخلاف ولكنه لم يكن يرضي عن الصور .
وتابع أحمد سلامة : قولتها متعملش كده ثاني ، ولكن السيطرة على هذا الجيل أمر صعب ، فالسوشيال ميديا تقوم بتربية الأبناء معنا .

وأضاف أحمد سلامة : قلت لها إننا فى النهاية مجتمع شرقي ، وكانت وجهة نظرها أنها لو ظلت تفعل ما يرضي الناس ستصاب بالخنقة ، ولكنها وعدته بعدم فعل هذا مجدداً .
 

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