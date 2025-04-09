والد زيزو: ميدو هو السبب في تطفيش ابني من الزمالك

علق مصطفى زيزو والد أحمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، على تجميد نجله واستبعاده من مباراة بطل جنوب أفريقيا ردا على توقيعه للأهلي في مارس الماضي ، قائلا:"عادي وبراحتهم ينزلوا يلعبوا وميدو ينزل يلعب بكره مكان ابني لأنه هو السبب في تطفيشه وحاليا هو اللي بيدير النادي مش حسين لبيب".

ابني محتاج يريح أعصابه واسألوا شيكابالا

وأضاف مصطفى زيزو في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور:"ابني مش هينتحر أو هيموت بسبب تجميده في الزمالك، ابني محتاج يريح أعصابه واسألوا شيكابالا لأن ابني طلب منه يتواصل مع مجلس الزمالك الشهور الماضية من أجل تجديد عقده".

وتابع والد زيزو :"طالما مش عاوزين يجددوا لابني ولا عاوزين يقدروه كنجم زملكاوي وحقق بطولات مع الفريق، يطلعوا يواجهوني في الإعلام ويقولوا كده واللعب في الأهلي مش حرام وأنا مش مطلوب مني أقول أنا وقعت على عقد أو اتفاقية مع الأهلي أو أي ناد ، أنا حر لأننا انتظرنا مجلس حسين لبيب كتير ومعملش حاجة وأنا مش هبوس على ايديهم عشان يتعاملوا بشفافية في ملف تجديد ابني".

وأكمل والد زيزو :"مجلس الزمالك فيه شخصيات محترمة مثل هاني بيرزي وعمرو أدهم وحسين السيد لكنهم مش أصحاب القرار وتم إبعادهم عن ملف زيزو لأنهم رفضوا تسليمه للجماهير".