والد رئيس وزراء بريطانيا يضرب بقواعد كورونا عرض الحائط

الخميس، 01-10-2020
09:36 م
فتحي مجدي
قالت الشرطة، إن ستانلي والد رئيس الوزراء البريطاني
، بوريس جونسون
لن يتم تغريمه بعد أن ضبط وهو يتسوق بدون قناع للوجه، لأنه "الجاني الأول".
وشوهد ستانلي (79 عامًا)، الذي سافر قبل أشهر قليلة إلى فيلته اليونانية على الرغم من تحذيرات السفر الوبائية، دون غطاء للوجه أثناء توجهه لالتقاط صحيفة في غرب لندن يوم الثلاثاء.
واجه غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني في أعقاب انتهاك واضح للوائح الحكومة. وقال "داونينج ستريت"، إن رئيس الوزراء يعتقد أن والده كان يجب أن يتبع قواعد التباعد الاجتماعي.
في غضون ذلك، قد يواجه زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين مشكلة بعد انتهاك "قاعدة الستة" خلال حفل عشاء.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء في وقت سابق اليوم: "سمعتم والد رئيس الوزراء يعتذر عن خطأه. إنه يدرك خطأه ويفهم تمامًا أنه من الضروري للجميع الالتزام بالقواعد المتعلقة بتغطية الوجه والتباعد الاجتماعي".
أضاف: "من المؤكد أن رئيس الوزراء واضح أن القواعد تنطبق على الجميع ويجب على الجميع اتباعها".
قال متحدث باسم شرطة العاصمة لصحيفة "ميرور" : "بطبيعة الحال، لا تحقق دائرة شرطة العاصمة (MPS) في القضايا المتعلقة بـ كوفيد – 19 بأثر رجعي".
أضاف: "عندما ندرك حدوث انتهاك، سيسعى الضباط إلى إشراك الناس وشرحهم وتشجيعهم على اتباع القواعد، وفرضها فقط كملاذ أخير".
تابع: "عندما يتم لفت انتباهنا للانتهاكات المزعومة بعد الحدث، لن تتاح الفرصة للضباط للمشاركة أو الشرح أو التشجيع، ولن يستجيب المتورطون بشكل إيجابي لهذه العملية - كما يفعل معظم الأشخاص".
وأضافت أنه "بسبب ما سبق، لن يكون من المناسب ملاحقة والد رئيس الوزراء وحثت الجمهور على الاستمرار في اتباع القواعد".
ويأتي ذل بعد أن ناشد رئيس الوزراء أمس الشعب البريطاني "اتباع الإرشادات"، وحث الناس على ارتداء كمامة في المتاجر وفي وسائل النقل العام.
وبعد أن ضبط متلبسًا بدون قناع، اعترف والد رئيس الوزراء بأنه "ربما لم يكن على مستوى السرعة بنسبة 100 في المائة، مع عودة القواعد للتو من الخارج، وقال إنه "آسف للغاية".
واعتذر عن الخطأ، وقال إنه "ربما لم يكن 100 في المائة" على اطلاع بالقيود المفروضة على الفيروسات.
في غضون ذلك ، قال وزير البيئة جورج يوستيس اليوم إن الشرطة ستقرر ما إذا كان يجب تغريم جونسون - وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين الذي تم تصويره وهو يتناول وجبة مع ثمانية آخرين.
لكنه شدد على أن العقوبات يجب أن تُمنح فقط لأولئك الذين يظهرون تجاهلًا "متعمدًا ومتهورًا" للقيود المتعلقة بتغطية الوجه.