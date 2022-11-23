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والد حسام حبيب ينشر فيديو مسرب لنجله مع شيرين ويحذفه سريعًا

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شيرين وحسام
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الأربعاء، 23-11-2022 02:03 م

اضطر المهندس حسين حبيب لحذف مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه الخاص على الفيسبوك، يجمع نجله المطرب حسام حبيب، وزوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب عودتهما مجددا.

وأظهر في الفيديو أن الشخص الذي قام بالتصوير جاء من الخلف، وأن شيرين وحسام لم ينتبهان لهذا المقطع.

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي :"الله يصلح حالهم، أنا مش فاهمة هو حضرتك عايز تلم مشاهدات مثلا؟ فيديو زي ده تقولهم عليه مبروك ما يتنشرش، منتهى الحب، طب واحنا مالنا، شنو مراقبهم عمو، شيل الفيديو لو سمحت".

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب خروجها من مستشفى علاج النفسية والإدمان، عودتها رسميًا للفنان حسام حبيب.

وقالت في مداخلة هاتفية مع عمرو أديب: أنا تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
 

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