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والد حسام حبيب يثير الجدل من جديد بسبب لقب "صوت مصر"

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حسام حبيب مع والده وشيرين
الأحد، 04-06-2023 03:25 ص نسمه عبد الوهاب

علق حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، على الجدل المثار بشأن اختيار المطربة التي تستحق أن يُطلق عليها لقب صوت مصر.
وكتب حسين عبر حسابه على موقه "فيسبوك": "ان جيت للحق ولا واحدة أحق، ولا أحد في هذا الجيل يستحق صوت مصر، كما استحقته العظيمة أم كلثوم".
وكانت الأيام الماضية شهدت جدلا بشأن من مطربات مصر تستحق أن يُطلق عليها لقب صوت مصر، وأشار البعض إلى أن هذا اللقب لا تستحقه سوى شادية وأنها أول من أُطلق عليها اللقب، ورأى آخرون أن المطربة أنغام هي من تستحق اللقب، فيما رفض فريق ثالث أن يتم اختصار اللقب في اسم مطربة واحدة، مؤكدين أن مصر تمتلك الكثير من الأصوات الجيدة، وهناك أكثر من مطربة تستحق اللقب.

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