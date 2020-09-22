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والد المقاول الهارب: ابني اتجوز سورية ورمى ولاده في تركيا

المقاول الهارب محمد علي
المقاول الهارب
الثلاثاء، 22-09-2020 01:32 ص المصريون ـ متابعات
كشف علي عبد الخالق، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي أجراها معه نجله الهارب محمد علي عقب فشل دعواته بعد 25 يناير العام الماضي.
وقال عبد الخالق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «بعد 25 يناير العام الماضي كلمني  وقالي أنا ندمت، اللي معايا خانوني وسرقوني وقولته مصر بتقبل التوبة ، متابعا «قالي اتسرق مني 8 ملايين من الشقة».
وأكمل «فضل 4 شهور كويس وبيكلمني، ثم فوجئت بزوجته تتصل بي و تخبرني أنه تزوج من سورية ويعيش مع أهلها»، مردفا «قولته راعي ربنا في عيالك، فوجئت بشتيمة وألفاظ سوقية، وأعاد نشر فيديوهات جديدة».
وأكمل «نجلي رامي عياله في تركيا وميعرفش عنهم حاجة، ابنته بتقولي يا جدو إحنا بنام في كنبة، وعايزة تراب مصر».
وأكد علي عبد الخالق أن نجله يتعاطى مخدرات قائلا: «بدأ يشم ويشرب مخدرات ويسكر»، معربا عن أمنيته بعودة نجله إلى مصر كي يدفع الثمن.
ووجه رسالة إلى نجله قائلا: «لو في العمر بقية احترم نفسك وشوف ولادك، عيش باقي عمرك، أنت حاليا لا تشرف ابن ولا بلد ولا، أتوقع أن يكون الإعدام نهاية نجلي وهكون سعيد، أنا أقسمت بالله إنه مش هيدفن في المقابر بتاعتي».

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