والد المحامي طارق جميل: نجلي لم يقصد الإساءة للدولة

السبت، 03-10-2020
11:28 ص
إيمان هاني
علق
والد المحامي طارق جميل
، على فيديو نجله الذي تم تداولته عبر السوشيال ميديا، قائلا: "الجماعة المارقة حاولت إعادة نشره في غير ما قصد نجله".
وأضاف
في رسالة وجهها عبر برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، عبر قناة
صدى البلد
، بأن أسرته تدين بالولاء لمصر، وابنه عميد شرطة وابنه الأصغر طيارًا في مصر
للطيران، وعمه مساعد وزير الداخلية وحكمدار القاهرة سابقا.
وأكد
، أنه لا يتصور أن من بين أفراد أسرته من يفكر في المساس بالبلد أو شعبه أو قائده،
لافتا إلي أنه ابنه عندما فوجئ أن الجماعة المارقة حاولت إذاعة الفيديو في غير موضعه
نشر فيديو آخر أكد من خلاله أنه وطني شريف يدين بالولاء لبلده.