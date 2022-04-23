والد الأطباء الثلاثة يكشف ما حدث ويفجر صدمة

السبت، 23-04-2022
11:20 ص
كشف والد الأطباء الثلاثة، الذين لقوا مصرع
هم في حادث
انقلاب
سيارتهم بترعة الجلبانة في الإسماعيلية تفاصيل محزنة حول الحادث
الأليم.
وقال أحمد محمد عثمان والد الأطباء الثلاثة،احتسبت أولادي
من الشهداء، آية حصلت على بكالوريوس الصيدلة جامعة الدلتا بتقدير امتياز، وكنا ننتظر
تعيينها معيدة، وتدرس دبلوم تحاليل بكلية العلوم، ومحمود في بكالوريوس الصيدلة بجامعة
سيناء، وآلاء بالفرقة الثانية طب الأسنان بذات الجامعة.
وأضاف أن الابنة الكبرى آية توجهت إلى جامعة سيناء لقضاء
يومين مع أشقائها ثم العودة مع بعضهم.
وفي يوم الحادث
الأربعاء
اتصلت بمحمود قالي: يا بابا هنفطر ونيجي، ابني لدية سيارة ماركة هيواندي، ومعتاد على
الطريق بيروح وبيجي لسنوات، في طريق العودة كان معه طالب صديقة يدعي محمود الكحلاوي،
ناحية الاسماعلية اتقلبت السياره في الترعة، نجح صديقهم الرابع في العوم وتم إنقاذ
حياته، بينما أولادي الثلاثة احتسبهم من الشهداء.
وأوضح أنه كان يعمل محاسبا في إحدى الدول العربية لمدة
25 سنة، وعاد مستقرا في بلدته منذ 2018، ولدية 6 أبناء، الثلاثة ضحايا الحادث
وعمرو
في الصف الثاني الثانوي و بنتان صغيرتان.
وأضاف أحمد عثمان إن ابنته الكبرى آلاء دُفنت في اليوم الذي
كانت ستُقرأ فيها فاتحتها.
ونقلت صحيفة الوطن عن عثمان قوله : «كنا هنتفق على كل التفاصيل،
وقلنا هنفطر مع بعضنا كلنا، أسرتنا وأسرتهم، ناس محترمين، وخطيبها كان شاب محترم جدا،
أنهى الدراسة في كلية طب الأسنان، وكان هيطلبها من جدها لأنه كبيرنا، وكنا هنقرأ الفاتحة
ونحدد كل حاجة».
وتابع: «المصاب جلل وعظيم، ولا يمكننا أن نقول غير إنا لله
وإنا إليه راجعون.. كل من أعرفهم دعموني في الحادث
ويتواصلون معي باستمرار.. ربنا يعوض
عليّ في اللي جاي، عندي 3 أبناء، عمرو في الصف الأول الثانوي، وشقيقته تدرس في الصف
الثالث الابتدائي، وشقيقتها عمرها 3 سنوات».
ونعت جامعة سيناء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي
«فيسبوك» الطلاب الثلاثة، وجاء في بيان للجامعة.
وجاء في البيان: «فقدنا 3 أشقاء بينهم طالبان بكلية طب الأسنان،
إثر مصرع
هم في حادث
سير خلال الساعات الماضية»، والطلاب هم «محمود أحمد عثمان»، وشقيقته
«آلاء أحمد عثمان»، بكلية طب الفم والأسنان، وشقيقته الثانية «آية أحمد عثمان»، معيدة
بكلية الصيدلة، وتقدمت الجامعة بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطلاب الثلاثة.