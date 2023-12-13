والدي عايزني أبات عندهم وزوجي رافض.. شاهد رد الإفتاء

الشيخ أحمد سالم





تلقي الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤال من متصلة حول إن والدها والدتها كبار فى السن ويحتاجون لرعاية، ويطلبوا منها أن تبات معهم، لكن زوجها يرفض أن تبات عندهم، وهي محتارة فى هذا الأمر ولا تعرف ماذا تفعل سواء مع زوجها أو والديها؟

في رده، قال أمين الفتوى الحق إنها تسمع كلام زوجها وتعتذر لوالدها، ويجب عليها أن تزيد الود مع زوجها وتطلب منه حتى ولو ليلة فى الشهر تبات مع والديها.

واضاف وسام، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس": ننصح الزوج ان يكون كريما أكثر وأكثر خاصة فى موضوع صلة الرحم وكبار السن، فهذا الأمر يعود عليه بالرزق والخير والبركة عليه وعلى أسرته، فبر الوالدين من الاغمال القليل التى يكافأ الله عليها وعلى من يساعد فيها.



