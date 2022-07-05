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والدة شيماء جمال تكشف أغرب ما حدث أثناء تغسيل جثمان ابنتها

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شيماء جمال
Native
Teads
الثلاثاء، 05-07-2022 09:43 ص
قالت والدة المذيعة "شيماء جمال" ضحية القتل على يد زوجها، إنه عند دخولها  المشرحة  أمس لتغسيل ابنتها قبل تشييع جثمان ابنتها لاحظت شيئًا غريبًا.
وأضافت في تصريحات صحفية، ": جثمان بنتي وكأنها حست بدخولي عليها في المشرحة فارتجف جسدها"، مضيفا أن أعين ابنتها كانت مفتوحة، مما جعلها تفقد الوعي في الحال.
من جانبه جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجيزة حبس المتهم بالاشتراك في قتل الإعلامية شيماء جمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

وعرضت الأجهزة الأمنية، المتهم الرئيسي فى الواقعة بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، على جهات التحقيقات لاستجوابه فيما هو منسوب إليه.

وأعلنت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات فى واقعة قتل الإعلامية شيماء جمال حيث كانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجنى عليها التى تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجارى بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب فى ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوى المجنى عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت فى رفقة زوجها أمام المجمع التجارى المذكور، وقد ظهرت شواهد فى التحقيقات تُشكك فى صحة بلاغه.

وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجنى عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره.

الإعلامية شيماء جمال قتلت على يد زوجها
وخلال التحقيقات سلم المتهم الثانى فى الواقعة نفسه وكشف أن الإعلامية شيماء جمال قتلت على يد زوجها وأنه شاهد واقعة القتل، وضبطت جهات التحقيق أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذى أرشد عن دفن جثمان المجنى عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان فى صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعى، حيث اعترف هذا الشخص الذى أرشد عن المكان باشتراكه فى ارتكاب الجريمة.
 

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