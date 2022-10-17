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قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
امرأة أفغانية متزوجة تشنق نفسها لتجنب رجمها بالحجارة على يد طالبان ...تفاصيل
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