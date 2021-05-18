والدة المتهمين في «فيديو الكفن» تفجر مفاجأة صادمة أمام النيابة

الثلاثاء، 18-05-2021
03:05 م
شهدت القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فيديو الكفن
»، تطورات جديدة بعدما استدعت
النيابة
العامة والدة
3 من أفراد عائلة الميرغني، وهم المتهمون الرئيسيون في واقعة
تقديم الكفن بعين شمس
، بعد إذلال خصومهم أثناء تقديم الكفن للصلح نتيجة خلافات
بينهما.
وقامت النيابة
بمواجهة السيدة بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وأن
المتهمة ظهرت في الفيديو وهي تضحك خلال قيام المجني عليهم بتقبيل قدميها بعد
إجبارهم على هذا الفعل من قبل أبنائها الذين هددوا الضحايا بالقتل، بقصد الإهانة
والتحقير من المجني عليهم، وتصوير تلك الأفعال بالفيديو ونشرها على منصة “فيسبوك”.
وقالت والدة
المتهمين
أمام النيابة
العامة: “ولادي ورطوني في اللي حصل وأنا
قولت لهم المسامح كريم، وبصراحة كنت زعلانة لما الناس وطت على رجليا وباست عليها”.
وأدعت المتهمة أنها طلبت من أبنائها العفو عن المجني عليهم وعدم الدخول
معهم في مشاجرات، وقالت لهم: “اللي هعيمل غلط الحكومة مش هتسيبه، وهما قالوا مش
هنقتلهم إحنا هنخليهم يعتذروا لينا وخلاص ولما الناس وصلت لقيت ولادي جابوهم عشان
يبوسوا على رجلي”.
وأضافت والدة
المتهمين
إنها كانت تجلس مع ابنتها الكبرى وزوجتين لاثنين من
أبنائها الثلاثة المحبوسين وقت واقعة تقبيل قدميها، وأن ابنتها وزوجتي ابنيها
أطلقن الزغازيد ابتهاجا بما حدث.
وجدد قاضي المعارضات حبس المتهمين
لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.