والدة الطبيب الذي قتله زميله ودفنه داخل عيادته تكشف تفاصيل جديدة

روت والدة الطبيب المقتول على يد زميله والذي عثر على جثته مدفونا داخل حفرة في عيادته بمنطقة الساحل بالقاهرة تفاصيل الواقعة.

وقالت والدة المجني عليه، أن زملاء نجلها بمعهد ناصر أخبروها بأن ابنها تلقى اتصالا هاتفيا أثناء عمله، فأخبرهم أنه سيخرج لمدة نصف ساعة فقط للذهاب إلى أحد الأماكن ثم سيعود مرة أخرى، ولكنه لم يعد وظل مختفا نحو 4 أيام.

وأشارت إلى أنهم حرروا محضرا بتغيبه، وبعد ذلك أخبرتهم الشرطة بالعثور على جثمانه مدفونا داخل حفرة في عيادته بالساحل، لافتة إلى أنه تبين أن المتهم هو صديق ابنها، وبعدما قتله قام بعمل حفرة داخل العيادة ودفنه.

وفي السياق نفسه تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.